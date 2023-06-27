Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nın ilk etabı hizmete açılıyor

Çankaya Belediyesi, Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nın ilk etabını 12 Temmuz'da hizmete sunacak. Parkta binicilik tesisi, piknik ve çocuk oyun alanları, kafeler, büfeler, seyir terası ve çok amaçlı spor sahası gibi birçok aktivite alanı bulunacak. Ayrıca 22 bin ağaç ve 360 bin çalıyla yeşillendirilen parkta hayvanların barınacağı yuvalar da yer alacak.

Çankaya Belediyesi, Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nın ilk etabını 12 Temmuz'da hizmete sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, binicilik tesisi, piknik ve çocuk oyun alanları, kafeler, büfeler, seyir terası ve çok amaçlı spor sahasının olduğu parkta 675 araçlık otopark, kadın, erkek ve engelli tuvaletleri, bebek bakım odası ve çeşmeler de bulunacak.

Toplam 22 bin ağaç ve 360 bin çalıyla yeşillendirilen parkta 172 metrekarelik "Neşeli Ayaklar" göleti ile keklik, bıldırcın, güvercin, tavşan, kaz, sülün, keçi, koyun, tavuk, tavus kuşu gibi hayvanların barınacağı yuvalar yer alacak.

Vatandaşların bisiklet kiralayarak da gezebileceği parka girişler Kırkkonaklar Mahallesi 358. Sokak ve Bademlidere Mahallesi 223. Sokak'tan yapılabilecek.