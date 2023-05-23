Babasının vasiyetiyle 8 asırlık caminin çevresi güzelleştiriliyor

Babasının vasiyetiyle 8 asırlık caminin çevresini güzelleştiriyor

TOKAT Tokat'ta Ahi Paşa caminin imamı babasından aldığı vasiyeti gerçekleştirmek için 8 asırlık caminin çevresini güzelleştiriyor.

Tokat merkez de bulunan halk arasında Tahta Minareli cami olarak da bilinen Ahi Paşa cami 8 asırdır ayakta duruyor. 45 yıl önce babası Ahi Paşa camine atanan imam Sadi Gök, babasının emekli olması üzerine Ahi paşa caminde imam olarak göreve başladı. Gök, göreve başlamasının ardından babasının vasiyeti üzerine caminin bahçesini güzelleştirmek için kolları sıvadı. Gök ve babası 45 yılda toplamda 300'ün üzerinde ağaç dikerek caminin çevresini küçük bir ormana çevirdiler. Küçük bir ormanı andıran bahçede bulunan meyve ağaçları cemaatin ve mahalle sakinleri için uğrak nokta oluyor. Meyve ağaçlarında bulunan meyveleri ikram eden Gök, cemaatin ve mahalle sakinlerinin takdirini topluyor.

"İlk ağaçları babam dikti, bana da vasiyet etmişti bu camiye iyi bak demişti"

300'ün üzerinde ağaç diktiğini belirten cami imamı Sadi Gök, "45 yıldır Tokat'a yaşıyorum. 24 yıldır da Ahi paşa camin de imam olarak görev yapıyorum. Buraya ilk olarak 1998 yılında geldim. O yıldan önce de burada babam görev yapıyordu, kendisi emekli olduktan sonra da buraya ben geldim. Caminin 500 metrekarelik bir bahçesi vardı, tapu da ne kadar olduğunu bilmiyorum fakat bu gördüğünüz bütün bu alan çöplük olmuştu. Buraya köpek ölüleri bile atılmıştı. Biz buraya bir el attık çevreyi düzenledik, tel örgüyle çevirdik ve buraya 300'ün üzerinde fidan diktik. Fidanlarımız yetişti ve bir orman gibi oldu burası, bunların bakımı ile vakit buldukça ilgileniyorum. Çevresini düzenliyorum. Bu yıl ot biçme mevsimi yaklaştı, yağmurlar durduğunda buranın otlarını kendim biçeceğim. Sayı olarak net bir sayı veremem ama 300'ün üzerinde olduğunu biliyorum. Burada olmayan meyve ağacı yok, her meyve ağacından var. Dut, elma, erik gibi birçok meyve ağacı var burada. Burada bulunan büyük çamları, ağaçları babam dikti, bana da vasiyet etmişti bu camiye iyi bak demişti. Bende gücüm yettiği kadarıyla bakmaya çalışıyorum. Cemaatten memnun olanlar var fakat memnun olmayanlarda var. Memnun olmayanlar bu bahçeyi kendi maksatları için kullanmak istiyor. Onlarla biraz aramız açıldı ancak yine de burayı bu şekilde bırakmak ve teslim etmek en önemli görevlerimden birisidir. Buraya komşular malzeme yıkmaya çalışıyor, enkaz yıkmaya çalışıyorlar, koyun bırakmaya çalışıyorlar bizde burada bu güzelliği bozmak istemiyoruz. Meyveleri çocuklar, camiye gelen cemaatte açıktır, istediği zamanda meyve yiyebilirler. Genelde burada ki insanlar toplayıp evine götürmüyor, gelen burada yiyor meyveleri. Görevim bitene kadar da ağaç dikmeye devam edeceğim. Şuanda yerim kalmadı ama bir iki yer var oraya dikeceğim" dedi.