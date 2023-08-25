Babaeski'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Babaeski ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 40 dönümlük alan zarar gördü.

Babaeski ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çavuşköy'de henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 40 dönümlük alan zarar gördü.