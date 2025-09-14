Haberler

Babaannesi annesi, dedesi babası görünüyordu! DNA testiyle gerçek kimliğine kavuştu

Babaannesi annesi, dedesi babası görünüyordu! DNA testiyle gerçek kimliğine kavuştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Babaannesi annesi, dedesi babası görünüyordu! DNA testiyle gerçek kimliğine kavuştu
Haber Videosu

Antalya'da nüfus kayıtlarında babaannesi annesi, dedesi babası, babası ise kardeşi olarak görünen S.B., 4 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından yapılan DNA testiyle gerçek kimliğine kavuştu.

Antalya'da yaşayan 45 yaşındaki S.B., nüfus kayıtlarında tüm bilgilerinin yanlış yazılmasıyla yaşamının birçok alanında zorlukla karşılaştı. Babaannesi annesi, dedesi babası, babası ise kardeşi olarak görünen S.B., 2021 yılında avukatı aracılığıyla dava açtı.

SOY BAĞI DAVASI AÇILDI

Yanlış doğum tarihi ve diğer kimlik bilgilerinin de bulunduğu kayıtlarda düzeltme yapılması için açılan davanın ilk aşamasında, anne yönünden soy bağı davası açıldı. Bu dava sonucunda yapılan DNA incelemesiyle gerçek annesi tespit edildi.

GERÇEK DOĞUM TARİHİ İSPATLANDI

Ardından mahkeme kanalıyla doğum belgesi temin edilerek gerçek doğum tarihi tanık beyanlarıyla ispatlandı.

İTALYA'DAN İNCELEME TALEP EDİLDİ

S.B.'nin babası yurt dışında yaşadığı için Türkiye'de DNA testi yapılamayınca avukatı istinabe yoluyla İtalya'dan inceleme talep etti.

GERÇEK BABASI TESPİT EDİLDİ

İtalyan makamlarının kabulüyle Torino'da yapılan DNA testi Türkiye'deki mahkemece geçerli sayılarak S.B.'nin gerçek babası tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
Edis'in spor görüntülerine Demet Akalın kayıtsız kalamadı

Edis'in spor görüntülerine Demet Akalın kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz

Takip cihazı taktırdığı aracın önünü trafikte kesip tehditler savurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.