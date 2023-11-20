BABAANNELERİ İLE YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Batman'da etkili olan sağanak nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi 3062'nci Sokak'ta sele kapılıp, hayatını kaybeden Asenat, İsrafil ve Birgül Güner kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Çocukların cenazeleri, kılınan namazın ardından asri mezarlığa getirilerek, sabah saatlerinde defnedilen babaanneleri Lalihan Güner'in yanında toprağa verildi. Ailenin yakınları, uzun süre mezarların başında gözyaşı döktü.
Batman'daki selde kaybolan 3 çocuğun cansız bedeni bulundu (6)
Batman'da etkili olan sağanak nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi 3062'nci Sokak'ta sele kapılıp, hayatını kaybeden Asenat, İsrafil ve Birgül Güner kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Çocukların cenazeleri, kılınan namazın ardından asri mezarlığa getirilerek, sabah saatlerinde defnedilen babaanneleri Lalihan Güner'in yanında toprağa verildi. Ailenin yakınları, uzun süre mezarların başında gözyaşı döktü.(DHA)