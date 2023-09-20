Baba Yadigarı Traktör 35 Yıl Sonra Satın Alındı

BOLU'nun Büyükberk köyünde yaşayan Necip Özmen (65), babasının gençliğinde kullandığı 1959 model traktörü 35 yıl sonra sanayi sitesinde görerek satın aldı. İsveç yapımı traktörü Türkiye'nin farklı yerlerinden müzede sergilenmesi amacıyla satın almak isteyenlerin tekliflerini geri çevirdiğini söyleyen Özmen, Türkiye'de az sayıda bulunan traktörün tüm bakımlarını yaptırarak, köyde çiftçilikte kullanıyor.

Büyükberk köyünde çiftçilik yapan Necip Özmen'in babası Necati Özmen, 1959 model olan İşveç yapımı Bolinder Munktell marka traktörü 1976 yılında sattı. Necati Özmen'in 1996 yılında vefat etmesinin ardından oğlu Necip Özmen, babasının sattığı traktörü Bolu'da sanayi sitesinde gördü. Necip Özmen, satıldıktan 35 yıl sonra, 2011 yılında gördüğü traktörü baba yadigarı diyerek sahibinden satın aldı. Türkiye'de az sayıda bulunan traktörün tüm bakımlarını yaptıran Özmen, Bolu'da sadece bir tane olan traktörünün satın alınarak müzelerde sergilenmesi tekliflerini de geri çevirdi. Özmen, çocuklarına ve torunlarına bırakmayı düşündüğü traktörünü köydeki çiftçilik işlerinde kullanmaya devam ediyor.

'TRAKTÖRE GÜL GİBİ BAKIYORUZ'

Traktöre gözü gibi baktıklarını belirten Özmen, 'Bu traktörü rahmetli babam Necati Özmen, 1976 yılında sattı. Sattıktan 35 yıl sonra ben bu traktörü Bolu'nun bir köyünde bir kişi almış. Ben bu traktörü Bolu sanayi sitesinde bir traktör servisinin önünde gördüm. Sebenardı köyünde yaşayan sahibi Mustafa Kırbaş'tan bu traktörü bana satmasını istedim. Baba yadigarı olarak bu traktörü satın aldım. Rahmetli babam nasıl bizim yanımızda kıymetliyse bu traktör de bizim için kıymetli. Biz 3 kardeş bu traktörün üzerinde şoförlüğü öğrendik. Traktörü Yeniçağa'da bulunan sanayi sitesinde toplattım, kaportasını yaptırarak boyattırdım. Şu an muayenesi ve sigortası her şeyi tamam. Traktöre gül gibi bakıyoruz ve baktıkça babamızı hatırlıyoruz. Babamın 18 tane torunu var onlar da bu traktörü almamıza çok sevindiler. Evimizde nostalji olarak bekletiyoruz. Çocuklarımız da 'Dedemizin traktörü' diye sahip çıkıyor ve satmamızı istemiyorlar. Türkiye'nin farklı illerinden 'Traktörü satar mısınız' diye arıyorlar. Bazı müzelerden de arayanlar oluyor' diye konuştu.(DHA)