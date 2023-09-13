Erzurum'un Uzundere ilçesinde asırlardır çalışmaya devam eden tarihi su değirmeni, geleneksel yöntemlerle buğday, arpa ve mısır gibi ürünleri öğütüyor. İbrahim Aksu'nun çocukları babalarının mirası olan değirmene sahip çıkarak, hizmet vermeye devam ediyorlar.

Baba yadigarı su değirmeni...Asırlık değirmenin son ustası vefat etti, çocukları sahip çıktı

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde asırlardır çalışmaya devam eden tarihi su değirmeni, geleneksel yöntemlerle buğday, arpa ve mısır gibi ürünleri öğütüyor.

Uluslararası Sakin Şehirler Birliği tarafından Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere ilçesinde Yedi Göller olarak bilinen bölgede yıllarca İbrahim Aksu tarafından çalıştırılan su değirmeni, geleneksel yöntemlerle buğday ve mısır gibi ürünleri öğütüp un haline getirerek vatandaşların ihtiyacını karşılıyor. Geçtiğimiz günlerde vefat eden İbrahim Aksu'nun çocukları bu baba yadigarı yerin kapanmasına gönülleri razı olmadı ve uzaklarda da olsalar, gelip babalarının emanetine sahip çıktılar. Antalya'da yaşayan Hasan Aksu, çevredeki köylülerin değirmene en çok ihtiyaç duyduğu ve tahılların öğütülmesi gereken bir zamanda Uzundere'ye gelerek babadan miras kalan üç su değirmenini çalıştırdı.

"Babamız son nefesine kadar çalıştı"

Babasının üçüncü kuşaktan değirmeni teslim aldığını anlatan Hasan Aksu, baba yadigarı değirmenlere sahip çıkacaklarını belirterek, "Burası kapanmasın ve çevre köylerdeki vatandaşlara hizmet etsin diye gayret gösteriyoruz. Burada arpa, buğday, mısır ve pirinç başta olmak üzere tüm tahıl ürünleri doğal ortamda ve suyun desteği ile öğütülüyor. Sürekli bakımının yapılması gerekiyor. İnşallah babamızın emanetini geleceğe taşıyacağız. Babamız bu değirmenlerde kazanarak bizleri büyüttü ve okuttu. Üçüncü kuşak olarak babamız İbrahim ve annemiz Zeynep Aksu tarafından çalıştırılıyordu. Babamız sağlığı elverdiği sürece burada çalıştı" dedi.

"Buranın çalışmaya devam etmesi lazım"

Cevizli Köyü sakinlerinden Fazıl Demir ve eşi Sultan Demir, bu yıl hasat ettikleri buğdayı öğütmek için değirmene gelen müşterilerden. Değirmendeki bir çok işlemi kendilerinin yaptığını söyleyen Fazıl Demir, "Burada çıkan un daha kaliteli ve lezzetli oluyor. Yıllardan beridir buraya gelir ve buğdayımızı öğütürüz. İnşallah İbrahim Aksu'dan sonra çocukları da buraya sahip çıkar" diye konuştu.