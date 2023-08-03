Ordu'da yaşayan emekli öğretmen Necmettin Usta, babasının yaklaşık 40 yıl önce diktiği ağacı kesmek yerine evi ağaca göre inşa etti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'da çınar ağacı ile olan anısını hatırlattı. Necmettin Usta, 11 yıldır balkonunda ağaç ile yaşamaktadır ve ağacın bakımını da yapmaktadır.

Baba mirası ağacı kesmeye kıyamadı: 11 yıldır evin balkonundan geçen ağaçla yaşıyor

Ordu'da yaşayan emekli öğretmen Necmettin Usta, babasının yaklaşık 40 yıl önce diktiği ağacı kesmek yerine evi ağaca göre inşa etti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'da çınar ağacı ile olan anısını hatırlattı

ORDU Ordu'da yaşayan emekli öğretmen, evini yapacağı yerde bulunan baba mirası kiraz ağacını kesmek yerine balkonundan geçirdi. 11 yıldır balkonunda ağaç ile yaşayan Necmettin Usta, ağacın bakımlarını da yapıyor.

Altınordu ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki emekli öğretmen Necmettin Usta, 11 yıl önce baba ocağının yanına bir ev yapmaya karar verdi. Babasının, yaklaşık 40 yıl önce diktiği kiraz ağacının yanına ev yapmaya karar veren Necmettin Usta, hayatını kaybeden babasının diktiği kiraz ağacını kesmeye kıyamadı.

Ağaç yaklaşık 25 metreye ulaştı

Şuan 25 metreye ulaşan 40 santimetre çapındaki kiraz ağacının, evinin balkon kısmına gelecek şekilde evinin planlamasını yapan Necmettin Usta, ustaların ve vatandaşların 'bu şekilde eve zarar' demesine rağmen evini inşa etti. Yaklaşık 11 yıl önce inşaatını tamamlayan Necmettin Usta, 'baba yadigarı ve eminin bir ferdi' dediği kiraz ağacının bakımını ve sulamasını da yapıyor.

"2012 yılında ev yapmayı planladığımda burada evi yaparken rahmetli babamın diktiği bir kiraz ağacı vardı. Ustalarımız bunu kesmemi söylediler ve ben de kesmeyeceğimi söyledim ve evi ağaca göre ayarladık. Ben bir eğitimciyim, ağacı kesmek kolaydır ama yaşatmak zordur" diye konuştu.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bir ağaç yüzünden köşkü farklı bir noktaya taşıtmıştı, bu ağaç kurumadığı sürece evimizin sembolü olacak"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'da bir çınar ağacı yüzünden köşkü taşıttığını hatırlatan Usta, "Ben de bu nedenle ağacın yaşamasını istedim ve yaşamaya da inşallah devam edecek. Ağaç kimi zaman olukları dolduruyor ama her güzelliğin bir zahmeti olacak, yapmak zorundayım. Kolay yolu seçmedim, zor olana karar verdim. Ağaç kurumadığı sürece evimizin sembolü olacak. Her gün sulama yapıyorum, budama ve gerekli bakımlarını yapıyorum, kışın üzerindeki karları atıyorum" şeklinde konuştu.

"Görenler şaşırıyor"

Evin balkonundan geçen ağacı ilk kez görenlerin şaşırdığını da söyleyen Necmettin Usta, insanların eve zarar verip-vermediğini sorduklarını ifade ederek, "İnsanoğlu olarak doğayı kirletmek yerine korumak zorundayız" dedi.