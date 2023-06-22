Ayvalık'ta Konteynerler Suni Çim ile Kaplanıyor

Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında daha estetik bir görünüm sağlamak için konteynerlerini suni çim ile kaplıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün kendi bünyesindeki atölyede ürettiği sürgülü yeşil çitli konteyner kafesleri vatandaşların da beğenisini kazanıyor. Kümeler halinde yan yana bulunan konteynerlerin öncelikle kaplandığını belirten ekipler, çalışmalarını hızlandırıp şehrin her noktasına yaymayı hedeflediklerini açıkladı.