Ayvalık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak. Fener alayı ve Zafer Yürüyüşü'nün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda halk konseri gerçekleştirilecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Ayvalık'ta bu yıl da her yıl olduğu gibi coşkuyla kutlanacak.

Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen program çerçevesinde 30 Ağustos çarşamba günü saat 20.30'da Öğretmenevi önünde fener alayı düzenlenecek. Cumhuriyet Meydanı'na kadar marşlar ve şarkılar eşliğinde yapılacak yürüyüşün ardından saat 21.15'te Cumhuriyet Meydanı'nda Damla Su Çiftçi sahne alacak.

Etkinliklere tüm vatandaşları davet eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu her zamanki gibi Ayvalık'ta bir başka yaşanacak. Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünde tüm vatandaşlarımızı geleneksel fener alayı ve Zafer Yürüyüşü'ne bekliyorum. Akşam saat 21.15'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki halk konserimizde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hep birlikte coşkuyla kutlayalım" dedi.