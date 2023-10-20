Ayılar Safranbolu'da Arı Kovanlarına Zarar Verdi
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde köye inen ayılar, arıcılıkla uğraşan Adil Oğuz'un arı kovanlarına zarar verdi. Ayıların saldırısı sonucu 10 kovan zarar gördü ve arılar telef oldu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde köye inen ayılar, 10 arı kovanına zarar verdi.
İlçeye bağlı Hacıhasan köyünde arıcılıkla uğraşan Adil Oğuz'un arazide bulunan arı kovanlarına gece ayılar saldırdı.
Ayıların parçaladığı kovanlardaki arılar telef oldu. 10 kovanının zarar gördüğü tespit edildi.
Adil Oğuz, AA muhabirine, ayıların arı kovanlarına zarar vererek bal üretimlerini etkilediğini belirtti.
Kaynak: AA / Yaşam