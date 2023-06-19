Ayılar arı kovanlarını parçaladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çitleri parçalayarak bir vatandaşın bahçesine giren ayı, arı kovanlarını parçaladı. İkinci kez kovanlarına ayıların saldırdığını belirten Zülfikar Göksu, "Ayılar saat 10.00 gibi bahçeye, arılarıma bakmaya gittim. Ayıların kovanlarıma saldırdığını gördüm. Bundan 4-5 sene önce de 4 kovandaki arılarımı yemişti" dedi.