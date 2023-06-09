Ayı, Rize'deki Alabalık Tesisi'nde Arı Kovanındaki Balı Yedi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir alabalık tesisinde parçaladığı arı kovanındaki balı yiyen ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İşletmeci Mustafa Memoğlu, ayının kovanı mahvetmesi sonucu balın bir kısmını kurtardıklarını söyledi.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde alabalık tesisinde parçaladığı arı kovanındaki balı yiyen ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.İlçenin Fırtına vadisinde ormanlık alandan Mustafa Memoğlu'na ait alabalık tesisine giren ayı, buradaki arı kovanını parçalayıp, içindeki balı yedi. Ayının havuzda olduğu fark eden işletmeci bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde; dere kenarına inen ayının tesisin havuzunda girdiği, çevredekilerin bağırmasıyla ayağa kalkıp, kaçarak gözlerden kaybolduğu yer aldı.

'BALIN BİR KISMINI KURTARDIK?

Yaşadıklarını anlatan Mustafa Memoğlu, 'Kovanlarımın hepsini ağaca taşıdım. Sadece 1 kovanımı seyretmek için mutfağın arkasına yüksek bir yere koydum. Ayı gelip o kovanımı mahvetti. Balın bir kısmını kurtardık' dedi. (DHA)