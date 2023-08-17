Ayı, İnebolu'da Arıları Telef Etti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir vatandaşın bahçesine giren ayı, kovanlardaki yüzlerce arıyı telef etti. Arıcılık yapan vatandaş, ayılar için önlem alınmasını istedi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir vatandaşın bahçesine giren ayı, kovanlardaki yüzlerce arıyı telef etti.

Olay, gece saatlerinde Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Başköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken ayı, kırsal alanda arı yetiştiriciliği yapan Ekrem Kıyoğlu'na ait kovanların bulunduğu bahçeye girdi. Aç kalan ayı, kovanlardaki yüzlerce arıyı telef etti. Büyük çapta maddi hasara uğrayan Kıyoğlu, yetkilerden ayılar için önlem alınmasını istedi. Kıyoğlu, yıllardır arıcılık işi ile uğraştığını belirterek, ayıların evinin önüne kadar gelemeyeceğini düşündüğünü ve fazla bir önlem alma ihtiyacı hissetmediğini söyledi.

"Domuz sürüsü sanmıştık"

Kıyoğlu, "Ummadığım durum başıma geldi. Gece gelen ayılar içerisinde bal olmadığı halde kovanlarımı parçalamış. Bazılarını bulunduğu yerden taşımış. Gece hiçbir şey duymadık. Genelde bizim evin önüne domuz geliyordu. Biz yine domuz sürüsü sanmıştık. Hayvan o kadar acıkmış demek ki bal mumlarını bile yemiş. Bal çıtalarını taşımış. Demek ki 'Bize gelmez dememek' gerekiyormuş. Önlem almamız gerekiyormuş" dedi. - KASTAMONU