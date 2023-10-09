Ayı, Cide'de arı kovanlarını parçalayarak zarar verdi

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde bir ayı, Şadan Yılmaz'a ait arılığa girerek iki adet arı kovanını parçaladı ve arılara zarar verdi. Yılmaz, ayıların sık sık köye geldiğini belirtti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ayı, iki adet arı kovanını parçalayarak zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde ikamet eden Şadan Yılmaz'a ait arılığa gece saatlerinde ayı girdi. Ayı, iki adet arı kovanını parçalayarak hem arıları telef etti hem de peteklerdeki balı yedi. Sabah saatlerinde arılığını kontrol etmek amacıyla gelen Şadan Yılmaz, parçalanmış vasiyette iki adet arı kovanını gördü.

Şadan Yılmaz, köylerinin yakınına sıkça ayıların geldiğini belirterek, "Zaman zaman arı kovanlarımıza ayılar zarar veriyor. Zararımız var, arıları telef etmiş, kovana da zarar vermiş. İnşallah canımıza kast etmez" dedi. - KASTAMONU