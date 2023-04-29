Aydınlı Çocuklar Uçurtma Şenliğinde Eğlendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar, aileleri ve eğitmenleriyle birlikte uçurtma uçurarak keyifli vakit geçirdi.

Aydınlı çocuklar, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği uçurtma şenliğinde doyasıya eğlendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar uçurtmalarını, aileleri ve Kültür Merkezi eğitmenleriyle hazırladı; gökyüzüne havalandırmak için birbirleriyle yarıştı.

Büyükşehir Belediyesi'nin armağan ettiği uçurtmalarla gönüllerince eğlenen çocuklar, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Şenlikte gökyüzünü süsleyen uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu.