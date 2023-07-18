Aydınlı çocuklar Mimar Sinan Parkı'ndaki splash havuzunda serinliyor

Aydınlı çocuklar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklarda serinlemek için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Mimar Sinan Parkı'ndaki splash havuzunu tercih ediyor. Havuzda serinleyen çocuklar hem eğleniyor hem de sıcaktan korunuyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları parka davet ediyor.

Aydınlı çocuklar mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklarda serinlemenin en güzel ve en güvenli yolunu buldu. Çocuklar, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen hafta açılan Mimar Sinan Parkı'ndaki splash havuzda serinliyor.

Arkadaşlarıyla havuza gelen çocuklar bir taraftan serinlerken bir taraftan da gönüllerince eğlenmenin tadını çıkarıyor. Mimar Sinan Parkı'nda her yaştan Aydınlıya farklı imkanlar sunulurken çocuklar için eğlenmenin ve sıcaktan korunmanın yolu da splash havuzdan geçiyor. Çocuklar, gün boyu açık olan havuzda hem serinleyip hem de eğlenirken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, her yaştan Aydınlıyı yeni açılan Mimar Sinan Parkı'na davet etti. Çocuklarla anne ve babalar ise verilen bu hizmetten dolayı Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN