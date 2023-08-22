Aydın, Üniversite Öğrencilerini Bekliyor

Ünlü tarihçi Heredot'un 'Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü' olarak tabir ettiği Aydın, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencilerini beklemeye başlarken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da gençlere seslenerek 'Aydın, artık sizin de eviniz, yeni evinize hoşgeldiniz' dedi.

Ünlü tarihçi Heredot'un 'Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü' olarak tabir ettiği Aydın, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencilerini beklemeye başlarken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da gençlere seslenerek "Aydın, artık sizin de eviniz, yeni evinize hoşgeldiniz" dedi.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve il genelinde 21 antik kent ile ören yerleri bulunan Aydın, doğal güzellikleriyle de öğrencilerini bekliyor. Bozdoğan ilçesinde bulunan Arapapıştı Kanyonu'ndan, Didim'deki dünyaca ünlü Altınkum Plajı'na, Kuşadası'nda bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı'ndan, Söke'de bulunan Latmos'a kadar, doğa ve tarih ile iç içe olan Aydın, üniversite öğrencilerine kucak açıyor. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Aydın'ı tercih eden binlerce üniversite öğrencisi, hazırlıklarına başlarken, 'Öğrenci Dostu Şehirler' sıralamasında ilk 4'te yer alan Aydın'da da hazırlıklar tamamlanıyor.

Dünyaca ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin 'Ovalarından bal, dağlarından yağ akan şehir', ünlü tarihçi Heredot'un ise 'Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü' olarak tabir ettiği Aydın, yaklaşık 42 binlik üniversiteli öğrenci nüfusuyla da öğrenci şehri olarak anılmaya devam ediyor. Her yıl binlerce üniversite adayına kapılarını açan Aydın, öğrencilerine kaliteli eğitimin yanı sıra doğal ve tarihi güzellikleri vaat ediyor.

"Aydın, artık sizin de eviniz"

Aydın'ı tercih eden gençleri tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Üniversite eğitimi için Aydın'ı tercih eden sevgili gençler, Aydın artık sizin de eviniz, yeni evinize hoş geldiniz. Hepinize başarılı ve mutlu bir üniversite hayatı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN