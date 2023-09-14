Aydın Söke'de çam ağaçlarıyla kaplı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Sazlı Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda yangın çıktığının bildirilmesi üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Çam ağaçlarının olduğu alandaki yangına 4 helikopter ve bir uçakla havadan da müdahale edildi. Yangın müdahale sonucu kontrol altına alındı.