Aydın Muğla karayolunda 8 araçlı trafik kazası: 8 yaralı
Aydın Muğla karayolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 8 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Aydın Muğla karayolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 8 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Hallaçlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 8 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza ihbarı sonrasında bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam