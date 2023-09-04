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Aydın Muğla karayolunda 8 araçlı trafik kazası: 8 yaralı

Yaşam Haberleri

Aydın Muğla karayolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 8 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın Muğla karayolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 8 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Hallaçlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 8 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza ihbarı sonrasında bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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