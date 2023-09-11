Aydın-Muğla Karayolu'nda Kamyonun Üzerine Düşen Mermer Blok Faciaya Neden Oldu

Aydın-Muğla Karayolu'nda bir kamyonun kasasından otomobilin üzerine düşen mermer blok faciaya neden oluyordu. Otomobil hurdaya dönerken, can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu.

Aydın- Muğla Karayolu'nda bir kamyonun kasasından otomobilin üzerine düşen mermer blok faciaya neden oluyordu. Otomobil hurdaya dönerken, can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu.

Türkiye'nin en yoğun mermer varlığına sahip bölgelerin başında gelen Aydın ve Muğla illerinde mermer taşıyan kamyonlar, sürücülerin korkulu rüyası haline gelmeye başladı. Edinilen bilgiye göre, Aydın-Muğla Karayolu Yatağan yakınlarında kasasına yüklenen tonlarca ağırlığındaki mermer blok ile seyreden kamyonun şoförü, virajdan dönmek istediği sırada kontrolünü kaybedince yükü yola düşürdü. Bu sırada arkadan gelen 10 PG 7.. plakalı otomobilin sürücüsü mermer blokun araçla birlikte kendilerini ezeceğini fark edince ani manevra yaparak faciayı önledi. Aracın sol tarafını ezip geçen mermer blok yol ortasında kalınca, hasar alan otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Trafik ekipleri tarafından ilginç kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, olayda can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. - AYDIN