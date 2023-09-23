Aydın'ın Söke ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı

Sayrakçı Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Orman İşletme ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra havadan da yangın söndürme uçağıyla müdahale edildi. Yerleşim birimlerine yakın konumdaki yangın, büyümeden kontrol altına alındı.