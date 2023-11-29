Aydın'ın Söke ilçesinde tır kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde kontrolden çıkan tırın karşı şeride geçip devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Söke- Bodrum karayolu üzerinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Bodrum istikametine seyreden Ramazan K. idaresindeki 45 ANH 798 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjü aşarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçip ters dönen tırın arkasındaki dorsesi devrilirken o sırada yolda seyreden araçlarda ufak çapta maddi hasarlar oluştu. Kazada 5 araçta hasar oluştuğu öğrenildi. Devrilen dorsenin altında araç kalmaması facianın önüne geçerken, tır sürücüsü kazada yaralandı. Kazadan dolayı yolda trafik akışı kontrollü sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN