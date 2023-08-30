Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpışması: 2 yaralı
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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu, motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Güllübahçe Mahallesi'ndeki Turunçlar mevkisinde Serhat K'nin kullandığı 09 AFF 049 plakalı motosiklet ile 61 YY 812 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Serhat K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Eyüpcan B, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Eyüpcan B, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Yaşam