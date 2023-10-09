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Aydın'ın Söke ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Kemalpaşa Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Havadan uçak ve helikopterler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, yaklaşık 50 dönümlük alana zarar verdiği öğrenildi.