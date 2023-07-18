Aydın'ın Söke ilçesinde elektrik akımına kapılan pencere ustası hayatını kaybetti
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Konak Mahallesi'nde bir evin inşaatında çalışan Ufuk Kasar (29), alüminyum pencere taktığı sırada elektrik akımına kapıldı. Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kasar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Aydın'ın Söke ilçesinde elektrik akımına kapılan pencere ustası yaşamını yitirdi.
Konak Mahallesi'nde bir evin inşaatında çalışan Ufuk Kasar (29), alüminyum pencere taktığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Kasar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Yaşam