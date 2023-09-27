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Aydın'ın Nazilli ilçesinde halk otobüsü yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki halk otobüsünde çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü.