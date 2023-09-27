Aydın'ın Nazilli ilçesinde halk otobüsü yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki halk otobüsünde çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, halk otobüsü yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre Yeni Mahalle 22 Sokak'ta park halindeki Aydın Büyükşehir Belediyesine ait şehiriçi halk otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlerin aracı tamamen sardığı yangın ekiplerce söndürüldü.
Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Yaşam