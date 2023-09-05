Aydın'ın Köşk ilçesinde sağanak yağış sonucu su baskınları yaşandı

Köşk ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle kırsal Mezeköy ve Uzundere mahallerinde sokaklar göle döndü. Ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katları sular altında kaldı. Belediye ve jandarma ekipleri tahliye çalışmalarına başladı.

Köşk ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle kırsal Mezeköy ve Uzundere mahallerinde sokaklar, göle döndü. Sürücüler, araçları ile yolda ilerlemekte güçlük çekerken, yamaçlardan gelen sular bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarına doldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Belediye ekipleri, bölgede su tahliye çalışması başlattı. Jandarma ekipleri de çalışmalara destek verdi. Gece boyunca süren sağanak sonrası bölgede, sabah saatlerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.