Aydın'ın Köşk ilçesinde sağanak yağış sonucu su baskınları yaşandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış bazı mahallelerde etkili olurken, evlerde su baskınları yaşandı. Bazı araçların selden etkilendiği öğrenildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış bazı mahallelerde etkili olurken, evlerde su baskınları yaşandı. Bazı araçların selden etkilendiği öğrenildi.

Aydın'da meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından Köşk ilçesinde sağanak yağış akşam saatlerinde etkili oldu. Bir anda bastıran sağanak yağışla birlikte yağmur suları sele dönüştü. Sokaklar dereye dönerken, bazı evlerde su baskınları yaşandı. Sel suları bazı araçlara zarar verirken, mahalle bağlantı yollarında oluşan sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sel sularının vurduğu bölgelerde belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. - AYDIN