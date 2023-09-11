Aydın'ın Köşk ilçesinde arazi yangını

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen arazi yangını büyümeden söndürülürken, yangında 1 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, Köşk ilçesi Değirmen mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sulama kanalı kenarındaki bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonunda, yangın söndürülürken bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yapılan ilk incelemelere göre yangında 1 dönüm arazi içerisinde bulunan zeytin ve incir ağaçları zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN