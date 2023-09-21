Aydın'ın Germencik ilçesinde trafik kazası: 1 ölü
Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza Aydın-İzmir otoyolu Abdurrahmanlar mevkiinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı ve hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza Aydın- İzmir otoyolu Abdurrahmanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Görkem Taşdemir (23) idaresindeki 07 AVG 989 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarparak yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Taşdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN