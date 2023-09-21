Aydın'ın Germencik ilçesinde trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza Aydın-İzmir otoyolu Abdurrahmanlar mevkiinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı ve hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.