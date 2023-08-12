Aydın'ın Gerenkova Mahallesi'nde Tapu Sevinci

Aydın'ın İncirliova İlçesine bağlı Gerenkova Mahallesi'nde yaşayan 95 hanede yarım asır sonra tapu sevinci yaşandı. 1970 yılında mülk sahibinin sözü ve muhtar senedi ile arsa alıp ev yapanlar İncirliova Belediyesi'nin hummalı çalışmaları sonucu evlerinin tapusuna kavuştular. Artık bölgede miras malların paylaşılabileceği ve insanların ev alıp satabileceği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; tarım iş gücünün en yoğun olduğu 1970'li yıllarda sürgünden kaçıp İncirliova'ya gelen Ahıska Türkleri ile Doğu ve Güneydoğu illerinden gelip bölgede tarım ve inşaat işlerinde çalışan kişilere yardımcı olmak isteyen Gerenkovalılar yaklaşık 20 dönüm araziyi parselleyip sattılar. O dönem mal sahibinin sözü ve muhtarın senedi ile yapılan satışlar üzerine pek çok kişi barınabilmek amacıyla kendilerine gösterile arsa üzerine ev yaptılar. Bu arada geçen zaman üzerine tarlanın tapusu da yaklaşık 95 kişiye hisseli olarak verildi.

Gerenkova şehir haline gelip mahallede apartmanlar yükselince bölgede farklı bir tapu sorunu yaşanmaya başladı. Tapu sorunu nedeniyle 95 kişiye ait olan hisseli tapu üzerindeki evler ne alınıp satılabildi ne de mirasçılar mal paylaşımı yapabildi. Yıllardır devam eden sorun, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın girişimi ile çözülünce bölgede tapu dağıtım töreni düzenlenip aşure hayrı yapıldı.

Mahallelerindeki yaklaşık yarım asırlık sorunun çözülmesine çok sevindiğini belirten Muhtar Ayhan Bilici, başta İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya olmak üzere fedakarca çalışıp evrakları hazırlayan belediye personeline teşekkür etti.

"Başkan seçilince söz vermiştim, bugün tapuları dağıtıyoruz"

Belediye başkanı seçildikten sonra törenin düzenlendiği kahvede mahalle halkı ile toplantı düzenlendiğini belirten İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "O zaman bu sorun 40 yıldır devam ediyor, çözülmez dediler. Biz imar müdürlüğümüzle toplantı yaptık. Yoğun bir şekilde çalıştık. Yarım asır sonra sorunu çözdük. Bugün de tapuları dağıtıyoruz" diyerek hayırlı olmasını diledi.

Her zaman vatandaşın yanında olduklarını ve halkın bir sorunu daha çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten İncirliova Beleidye Başkanı Aytekin Kaya, "Maalesef burada evi olan vatandaşlarımız tapu sorunu çözülmeden önce kendilerine ait yerlerde bir işlem yapmak isteseler tüm hissedarlardan imza almak, hepsini ikna etmek zorundalardı. Ne mallarını satabiliyorlar, ne de miras sorunlarını çözebiliyorlardı. Biz bu soruna kayıtsız kalmadık. İncirliova Belediyesi olarak yaptığımız imar düzenlemesi ve parselasyon çalışmaları sonucunda 95 hak sahibinin mağduriyetini giderdik ve tapularını teslim ettik" dedi.

Yıllar sonra yarım asırdan bu yana oturdukları evlerin tapusuna kavuşan yaşlılar ise ölmeden evinin tapusuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya teşekkür ettiler.

Törene mahalle sakinleri, tapu alacak olan hak sahipleri, daire müdürleri ve AK Parti İncirliova yönetimi katıldı. - AYDIN