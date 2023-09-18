Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmanda yangın çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda çıkan yoğun duman vatandaşları sokağa döktü.

Olay, Girne Mahallesi 2200 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, apartmanı yoğun duman sardı. Dumanı fark eden apartman sakinleri panikle evlerini tahliye ederek sokağa dökülürken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN