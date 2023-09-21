Aydın'ın Efeler ilçesinde 5 evden yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarıldı

Köprülü Veysipaşa, Orta, Meşrutiyet ve Kemer mahallerindeki evlerde yaşanan kötü koku şikayetleri üzerine Efeler Belediyesi temizlik ve zabıta ekipleri harekete geçti. Yalnız yaşayan insanların bulunduğu evlere özel kıyafetlerle giren ekipler, 5 evden yaklaşık 10 kamyona yakın çöp çıkardı ve evlerde ilaçlama yapıldı.