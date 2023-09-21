Aydın'ın Efeler ilçesinde 5 evden yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarıldı
Köprülü Veysipaşa, Orta, Meşrutiyet ve Kemer mahallerindeki evlerde yaşanan kötü koku şikayetleri üzerine Efeler Belediyesi temizlik ve zabıta ekipleri harekete geçti. Yalnız yaşayan insanların bulunduğu evlere özel kıyafetlerle giren ekipler, 5 evden yaklaşık 10 kamyona yakın çöp çıkardı ve evlerde ilaçlama yapıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde farklı mahallelerdeki 5 evden yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarıldı.
Köprülü Veysipaşa, Orta, Meşrutiyet ve Kemer mahallerinde kötü koku nedeniyle şikayetlere konu olan evlere Efeler Belediyesi temizlik ve zabıta ekipleri yönlendirildi.
Yalnız yaşayan insanların bulunduğu evlere temizlik personeli özel kıyafetlerle girdi.
Ekipler 5 evden 10 kamyona yakın çöp çıkardı.
Temizlenen evlerde ilaçlama yapıldı.
Kaynak: AA / Yaşam