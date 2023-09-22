Aydın'ın 'beyaz atlı kovboy'u yeni atıyla dolaşmaya devam ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde "beyaz atlı kovboy" olarak bilinen Cemil Uçar, beyaz atı ölünce bu defa kır atıyla dolaşmaya başladı. Şehir merkezinde trafiği aksattığı gerekçesi ile defalarca ceza yiyen ve atına el konulan Uçar, artık herkesin duruma alıştığını belirterek atla ulaşım özgürlüğünün kısıtlanmamasını istedi.

Aydın Merkez kırsal Kuyulu Mahallesi'nde yaşayan ve tüm ulaşımını atıyla yapan Cemil Uçar, daha önce kullandığı atının ölümü üzerine bir süredir şehirde görünmüyordu. Satın aldığı yeni atıyla tekrar Aydın Efeler İlçe merkezinde görülmeye başlayan Cemil Uçar, kimseye rahatsızlık vermediğini ve trafik kurallarını da uyduğunu belirterek kendisine ceza yazılmamasını istedi.

Atla ulaşımın hem ekonomik hem de kendisi için vazgeçilmez bir tutku olduğunu belirten Uçar, sabah saatlerinde atıyla Hükümet Meydanı'na gelip buradaki esnafın cumalarını tebrik etti. Daha önceki atı gibi bu atının da oldukça uysal ve kimseye zarar vermediğini belirten Cemil Uçar, "At, biz Türklerin ayrılmaz bir parçasıdır. Benim eğittiğim atlar kesinlikle insanlara zarar vermez. Oldukça akıllıdır ve çilbirini nereye bırakırsan orada durur. Daha önceki atım sanırım nazardan dolayı öldü. Şimdi yeni aldığım atımın eğitimini tamamladım. Ulaşımımı bu atımla yapmaya başladım" dedi.

"Polisler ceza yazmaz oldu"

Daha önce şehir merkezinde atla dolaştığı için trafik polislerinden ceza yiyen Cemil Uçar, uyarılara dikkate aldığını ve şehirdeki herkesin kendisini bu haliyle kabul ettiğini belirterek, "Kimse benden şikayetçi değil. Hatta şehre renk kattığımı söyleyenler bile var. Artık trafik polislerimiz de alıştı. Ben atsız yaşayamam. Herkesten anlayış bekliyorum ve artık trafik cezası da yemek istemiyorum" dedi. - AYDIN