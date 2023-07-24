Aydın İl Jandarma Komutanlığı Yaralı Yavru Leylekleri Koruma Altına Aldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Söke ilçesinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında yol kenarında yaralı olduğu fark edilen 2 yavru leylek, ekipler tarafından koruma altına alındı. Leyleklerin tedavisi devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Söke ilçesinde önleyici kolluk devriyesi esnasında yol kenarındaki 2 yavru leyleğin yaralı olduğunu fark eden ekipler leylekleri koruma altına aldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı'nın çalışmaları aralıksız sürüyor. Jandarma ekipleri Söke ilçesindeki önleyici kolluk devriyesi esnasında 2 adet yavru leyleğin yol kenarında yaralı olduğunu fark etti. Leyleklerin ilk müdahalesi ekipler tarafından yapılarak koruma altına alındı. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen leyleklerin tedavileri sürüyor. - AYDIN