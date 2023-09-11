Aydın'da Yurt Dışında Yaşayan Oğluna Ulaşamayan Yaşlı Adam Evde Ölü Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yurt dışında yaşayan oğlunun kendisine uzun süre ulaşamayarak hayatından endişe duyduğu 75 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Yedieylül Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki bir apartmanın ikinci katında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Ferittin Uzun yurt dışında yaşayan oğlu ile dün gece telefonda konuşarak ateşinin olduğunu ve dinleneceğini belirtti. Yaşlı adamdan daha sonra haber alamayan Uzun'un oğlu babasının hayatından endişe duyarak durumu Efeler ilçesinde esnaflık yapan arkadaşına bildirerek evi kontrol etmesini istedi. Eve gelen şahıs Uzun'un cep telefonun içeride çaldığını ancak telefona cevap verilmediğini fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Hayatından endişe duyulan Uzun, yerde hareketsiz şekilde yatarken bulunurken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Uzun'un ölümü yurtdışında yaşayan çocuklarını ve komşularını yasa boğdu. Uzun'un cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. - AYDIN