Aydın'da Yeni Park Açılıyor
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Müze Bulvarı üzerindeki Zübeyde Hanım Parkı'nı faaliyete geçiriyor. İçerisinde iki futbol halı sahası yer alan ve yaklaşık 21 bin metrekare büyüklüğündeki park, yarın vatandaşın hizmetine açılıyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Müze Bulvarı üzerindeki Zübeyde Hanım Parkı'nı faaliyete geçiriyor.
Efeler Müze Bulvarı üzerindeki Zübeyde Hanım Parkı yarın vatandaşın hizmetine açılıyor. İçerisinde iki futbol halı sahası yer alan ve yaklaşık 21 bin metrekare büyüklüğündeki park, Aydınlılarla buluşacak.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'a yeni bir park daha kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kaynak: ANKA / Yaşam