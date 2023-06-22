Aydın'da Yeni Park Açılıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Müze Bulvarı üzerindeki Zübeyde Hanım Parkı'nı faaliyete geçiriyor. İçerisinde iki futbol halı sahası yer alan ve yaklaşık 21 bin metrekare büyüklüğündeki park, yarın vatandaşın hizmetine açılıyor.