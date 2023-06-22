Üye Girişi
Haberler
Aydın'da Yeni Park Açılıyor

Aydın'da Yeni Park Açılıyor

Yaşam Haberleri

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Müze Bulvarı üzerindeki Zübeyde Hanım Parkı'nı faaliyete geçiriyor. İçerisinde iki futbol halı sahası yer alan ve yaklaşık 21 bin metrekare büyüklüğündeki park, yarın vatandaşın hizmetine açılıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Müze Bulvarı üzerindeki Zübeyde Hanım Parkı'nı faaliyete geçiriyor.

Efeler Müze Bulvarı üzerindeki Zübeyde Hanım Parkı yarın vatandaşın hizmetine açılıyor. İçerisinde iki futbol halı sahası yer alan ve yaklaşık 21 bin metrekare büyüklüğündeki park, Aydınlılarla buluşacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'a yeni bir park daha kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: ANKA / Yaşam

Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler Aydın Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title