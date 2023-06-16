Aydın'da Yarın Sağanak Yağış Uyarısı

Aydın'da yarın sabah saatlerinden itibaren görülmesi beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, birçok ilçede kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Aydın'da yarın sabah saatlerinden itibaren görülmesi beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (17.06.2023 Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Aydın Merkez, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Karpuzlu, Çine, Yenipazar, Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Bozdoğan, Buharkent, Kuyucak ve Karacasu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - AYDIN