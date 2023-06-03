Aydın'da Uçamayan Karga Yavruları Koruma Altına Alınıyor

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde meydana gelen uçamayan karga yavru ihbarları nedeniyle yoğun mesai yapıyor. Ekipler, koruma altına aldıkları kuşları Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde kontrol ettikten sonra doğal yaşam alanına bırakıyor.

Aydın'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerde meydana gelen uçamayan yavru karga ihbarları nedeniyle yoğun mesai yapıyor.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai yapıyor. Son günlerde sıkça yuvadan düşen ve uçamayan karga yavruları duyarlı vatandaşları harekete geçiriyor. Günde onlarca ihbarı değerlendiren doğa koruma ekipleri, uçamayan yavru kargaları koruma altına alan vatandaşlardan teslim alıyor.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, içerisinde bulunduğumuz zamanın kargalar başta olmak üzere birçok yabani kuşun uçma mevsimi olduğu ve bu tür durumların sıkça yaşandığını belirtti. Ekipler, çevrede yaşanabilecek bu tür olaylara karşı dikkatli ve duyarlı olunması ricasında bulunurken, bugüne kadar dikkatleri sayesinde koruma altına aldıkları kuşlar için de vatandaşlara teşekkür etti.

Kuşların, yapılan protokol gereği Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldüğü ve burada yapılan gerekli kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakıldığı kaydedildi. - AYDIN