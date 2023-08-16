Aydın'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde Kuşadası karayolu Granta mevki, Caferli yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve bir otomobil su kanalına düştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Söke ilçesi Kuşadası karayolu Granta mevki, Caferli yol ayrımında trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kazada T.A. yönetimindeki 20 AIE 083 plakalı otomobil ile R.C. yönetimindeki 09 ABM 025 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. yönetimindeki 20 AIE 083 plakalı otomobil Kuşadası'ndan Söke istikametine seyir halinde iken, Söke istikametinden gelerek Caferli yoluna dönmek isteyen 09 ABM 025 plakalı araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 20 AIE 083 plakalı otomobil yol kenarında bulunan su kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine, jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
5 kişinin yaralandığı kazada yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN