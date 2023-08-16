Aydın'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde Kuşadası karayolu Granta mevki, Caferli yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve bir otomobil su kanalına düştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.