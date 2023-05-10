Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada, kamyonet sürücüsü Adil Boyacıoğlu (70) ve yanındaki eşi Arife Boyacıoğlu (67) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Aydın-Denizli kara yolu Gencelli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli yönünden gelen Aleyna Mengen idaresindeki 38 VS 344 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje vurup, karşı yönden gelen Rezan Sar yönetimindeki 21 TK 748 plakalı TIR'la çarpıştı. Çarpışma sonrası TIR, devrildi. Adil Boyacıoğlu idaresindeki 15 NK 939 plakalı kamyonet ise kazayı görüp, yardım etmek için duran Mustafa Bircan idaresindeki 20 YN 440 plakalı tankere çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada kamyonet sürücüsü Adil Boyacıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Kamyonette yolcu konumunda bulunan Arife Boyacıoğlu ve otomobil sürücüsü Aleyna Mengen ise yaralı olarak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arife Boyacıoğlu hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Aleyna Mengen'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.