Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir zincir markete ait ticari aracın yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Girne Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzeri Halide Hatun İlkokulu önünde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B.Ö. idaresindeki Migros marketler zincirine ait 35 BAM 054 plakalı ticari araç Batı Gazi Bulvarı'ndan Halide Hatun Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadın yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.