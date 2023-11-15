Aydın'da Tavuk Tüketimi Artıyor

Geleneksel Türk Mutfağında en çok sevilen yiyecek türleri arasında yer alan dana ve kuzu son zamanlarda yerini tavuğa bıraktı. Aydın'da ev hanımlarına yardımcı olmak amacıyla açtığı mekanla ev ve iş yerlerine kızarmış tavuk ve tavuk ızgara servisi yapan Adem Ecevet, tavuk tüketiminin her geçen gün arttığını belirtti.

Geleneksel Tük Mutfağında en çok sevilen yiyecek türleri arasında yer alan dana ve kuzu son zamanlarda yerini tavuğa bıraktı. Aydın'da ev hanımlarına yardımcı olmak amacıyla açtığı mekanla ev ve iş yerlerine kızarmış tavuk ve tavuk ızgara servisi yapan Adem Ecevet, tavuk tüketiminin her geçen gün arttığını belirtti.

Türkiye'de kadınların çalışma alanlarındaki yoğunluğunun artması ile birlikte yemek kültüründe de ciddi değişikliklerin yaşandığı belirtildi. Eskiden kadınların önemli bir kısmı ev hanımlığı yaparken bugün pek çok kadının çalışması ile birlikte evlerde de yemek hazırlanması işi hanımlardan ziyade işletmelere kaldı. Artık çalışan kadınların yemek yapacak zaman bulamamaya başladığını belirten Adem Ecevet, günlük yemeklerin bile tesislerde hazırlanıp evlere servis edilmeye başlandığını söyledi.

Yaklaşık 10 yıl önce hanımlardan gelen talep üzerine böyle bir işe giriştiğini belirten Ecevet, "Toplum olarak et ile beslenmeyi seviyoruz. Ancak ekonomik nedenlerden dolayı et tercihleri de değişmeye başladı. Gerek besin değeri gerekse faydaları oldukça fazla olan tavuk eti Aydın'da oldukça fazla tüketilmeye başlandı. Eskiden insanlarımız tavukları kendileri alıp kesim ve temizleme işini bizzat kendileri yapıp tüketirdi. Önce hazır tavuk sektörü gelişti, arından evlere pişirilmiş tavuk servisi başladı. Şu anda pek çok ailenin evlerindeki sofralarında tavuk hazırlama işini biz yapıyoruz. Usullere uygun olarak kesip temizleyip pişirdiğimiz tavukları vatandaşların evlerindeki sofralarına bizzat biz servis ediyoruz. Yeni sistem hem kolay hem de hesaplı olduğu için çok tutuldu" diye konuştu. - AYDIN