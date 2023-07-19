Aydın'da Sıcak Hava Nedeniyle Açık Alanlardaki Yoğunluk Azaldı

Aydın'da öğle saatlerinde hava sıcaklığı 41 dereceye ulaştı. Vatandaşlar dışarı çıkmamayı tercih ederken, meydan ve sokaklarda yoğunluk azaldı. Sıcaktan bunalanlar ise Kuşadası ve Didim sahillerini tercih etti.