Aydın'da sel felaketi: 3 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği sel bölgesinde AFAD Başkanı Okay Memiş, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki ekip incelemelerde bulundu.

Meteoroloji'nin dün yaptığı yağış uyarısının ardından Aydın'da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Koçarlı, Karpuzlu ve Söke ilçelerinde yağışlar sele dönüştü. Selin en çok zarar verdiği ilçelerin başında Söke yer alırken; Demirçay, Kisir, Akçakçaya, Bağarası ve Bıyıklı mahalleleri sel sularına teslim oldu. Demirçay'da yağışlar sele dönüşerek mahalle meydanında bulunan araçları sürükledi. Aynı aracın içerisinde yer alan Erhan Kavaklıçay (19), Hacer Alptekin (54) ve Ali Alptekin (51) sel sularına kapıldı. Kisir Mahallesi'nden de Nurten Sivritaş (70) da sele kapılarak sürüklendi. Yaşanan felaketin ardından bölgeye AFAD, jandarma, polis, sağlık, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke Belediyesi ve çeşitli arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler çalışmalara başladı.

Toplam 164 personelin görev yatığı sel bölgesinde çalışma yapan ekipler, yaptıkları arama ve kurtarama çalışmalarında Erhan Kavaklıçay, Hacer Alptekin ve Nurten Sivritaş'ın cansız bedenlerine ulaştı. Üç kişinin hayatını kaybettiği, sele kapılan bir kişinin de arama çalışmalarının devam ettiği bölgeye gelen AFAD Başkanı Okay Memiş, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki heyet ile bölgede incelemelerde bulundu. Araçların dere yatağından çıkartılma çalışmalarını da yerinde inceleyen Memiş ve beraberindekiler yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sel sonrası ilgili ekipler tarafından hayatı normale döndürme çalışma başlatılırken, ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. - AYDIN