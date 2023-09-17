Aydın'da Samanlı Yüklü Tır Alev Topuna Döndü

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bir anda alev topuna dönen samanlı yüklü tır, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Aydın Denizli Karayolu Buharkent ilçe sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Savcılı Mahallesi yakınlarında 47 ACL 072 plakalı saman yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden tır şoförü, aracı yolun sağına çekerek, kendisini dışarıya attı. Samanların da tutuşmasıyla tır, adeta alev topuna dönerken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Uzun uğraşların sonunda alevler söndürülürken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN