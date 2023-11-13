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Aydın'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Aydın'ın Nazilli ve Germencik ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, yollarda su birikintisi oluşturdu ve bazı iş yerlerini su bastı. Söke'de ise sağanak nedeniyle Aydın Caddesi ve İstasyon Caddesi'nde trafikte güçlük yaşandı.