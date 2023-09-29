Aydın'da rahatsızlanan yaşlı vatandaş polis aracıyla hastaneye götürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın polis ekip aracıyla hastaneye götürülme anları güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşlı adamın durumu kritik olduğu düşünülerek polisler tarafından hastaneye götürülen vatandaş, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde rahatsızlanan vatandaşı polisin ekip aracıyla hastaneye götürdüğü anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bahri Sağlam (79), Atatürk Kent Meydanı'nda bir önceki akşam yürüyüş yaparken fenalaştı.

Nefes almakta güçlük çeken yaşlı adam, meydanda görevli polislerden yardım istedi.

Ekipler Sağlam'ı polis aracıyla Aydın Devlet Hastanesine götürdü.

Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sağlam, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ekiplerin Sağlam'a yaptıkları yardım güvenlik kameralarına da yansıdı. Kayıtlarda, Sağlam'ın polis aracının yanına giderek yardım istediği ve araca bindirilerek sirenler eşliğinde meydandan ayrıldığı görülüyor.

Sağlam'ı ekip otosuyla Aydın Devlet Hastanesine götüren polisler, yaşlı adamı evinde ziyaret etti.

Olay anını anlatan polis memuru Behlül Oğuz, rahatsızlanan Sağlam'ın durumunun kritik olduğunu düşündüklerini için kendilerinin hastaneye götürdüğünü söyledi.

Oğuz, "Çok şükür bugün aramızda. Sağ olsun bize güvendi. Türk polisi olarak biz elimizden geleni yaptık. İyi olduğu için çok memnunuz, mutluyuz." dedi.