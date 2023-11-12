Aydın'da Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, sivil polisin kullandığı hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, sivil polisin kullandığı hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı'nda R.G. idaresindeki 35 AV 4447 plakalı otomobil ile 09 ACV 762 plakalı sivil polis aracı çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile otomobildeki Ş.D. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam